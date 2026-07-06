Il Milan sta per finalizzare l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio. Il difensore spagnolo, descritto come adatto al sistema di gioco di Amorim, è vicino a firmare con il club rossonero. Dopo il trasferimento di Gonçalo Ramos, questa operazione rappresenta un altro passo importante nel mercato dei rossoneri. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo l’annuncio ufficiale.

Dopo il colpo Gonçalo Ramos, il Milan è vicinissimo a chiudere l'acquisto di Mario Gila dalla Lazio. Per scoprire le caratteristiche umane e tecniche del difensore spagnolo, la redazione di PianetaMilan.it ha intervistato in esclusiva Luis Blanco, l'allenatore che lo ha svezzato e guidato nelle giovanili dell' Espanyol. Ecco l'intervista integrale raccolta dal nostro William Scuotto. Blanco presenta Gila: "Veloce, competitivo e dominante a campo aperto". Lei ha allenato Gila nelle giovanili dell'Espanyol. Può descriverlo sia umanamente che tecnicamente? > "E' una persona buona e molto affabile, con voglia di aiutare sempre, determinato a crescere e migliorare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - ESCLUSIVA – Gila verso il Milan. L'ex allenatore Blanco: "È perfetto per il gioco di Amorim"

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