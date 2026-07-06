Un esponente del partito di destra ha annunciato il passaggio a Forza Italia, dichiarando che il nuovo partito si differenzia per non essere caratterizzato da integralismi. Ha sottolineato come il partito di provenienza si sia spostato a destra nel tempo, adottando posizioni più intransigenti e privilegiando gli slogan rispetto alle soluzioni pratiche. La dichiarazione è stata rilasciata senza ulteriori commenti.

«Un partito che si è spostato progressivamente a destra, con posizioni sempre più intransigenti e una politica più attenta agli slogan che alle soluzioni concrete». Così il deputato vicentino e componente della Commissione Antimafia Erik Pretto archivia vent’anni di militanza nella Lega e approda in Forza Italia. Il partito, sostiene Pretto, che rispecchia maggiormente il suo essere «moderato, liberale, cattolico e lontano da ogni forma di integralismo». L’annuncio è arrivato ieri nel corso di una conferenza stampa alla quale, curiosamente, hanno preso la parola più ex leghisti che forzisti «doc»: accanto a Pretto, tra gli altri, c’erano... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Erik Pretto, un altro leghista entra in Forza Italia: «Qui siamo lontani dagli integralismi»

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Il deputato, ex leghista, Erik Pretto aderisce a Forza Italia: Non mi riconoscevo più nella gestione politica del partito nel quale ho militato con tanta energia. Sono sempre stato un moderato, un liberale e un cattolico: in FI ritrovo questi principi. @politikosit x.com

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Chi è Erik Pretto, il deputato che ha lasciato la Lega per Forza ItaliaQuarantunenne vicentino, deputato dal 2018, Pretto lascia la Lega dopo 17 anni di militanza e approda a Forza Italia. affaritaliani.it