Il 6 luglio 1859, durante la Seconda guerra d'indipendenza italiana, un accordo segreto tra l'imperatore francese e l'alleato del Regno di Sardegna portò alla firma dei Preliminari di Villafranca. Questi accordi, firmati alle spalle dei rappresentanti italiani, determinarono l’interruzione delle operazioni militari e modificarono gli assetti territoriali. La data è ancora ricordata come un momento di svolta nella storia del Risorgimento, segnando la fine di speranze di unificazione senza compromessi diplomatici.

La data del 6 luglio 1859 rappresenta una cicatrice indelebile nella storia del Risorgimento italiano, il giorno in cui la crudele realtà della geopolitica spezzò l'illusione romantica di una liberazione delegata ad armi straniere. In quelle ore febbrili, all'insaputa dell'alleato sabaudo e calpestando lo spirito degli Accordi di Plombières, l'imperatore francese Napoleone III inviava in gran segreto il generale Émile Félix Fleury al quartier generale di Francesco Giuseppe a Verona, aprendo così le porte a quei colloqui che di lì a pochi giorni si sarebbero concretizzati nei celebri e controversi Armistizi di Villafranca. Quando la notizia di questo cedimento unilaterale raggiunse Torino, l'impatto fu devastante, scatenando la furia cieca e la somma delusione di Camillo Benso, conte di Cavour. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Era il 6 Luglio di 160 anni fa quando Napoleone III, alleato per convenienza del Regno di Sardegna, firmava alle nostre spalle i Preliminari di Villafranca

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