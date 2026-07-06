Emergenza Covid esame testimoniale di Fraccaro martedì 7 luglio

Martedì 7 luglio si terrà l'esame testimoniale di un membro del governo davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza Covid. La seduta si svolgerà a Roma e fa parte delle indagini avviate per analizzare le decisioni prese durante la periodo di emergenza sanitaria. La commissione ha convocato il testimone per raccogliere informazioni e chiarimenti riguardo alle misure adottate e alla gestione della crisi epidemiologica. La partecipazione è prevista in presenza presso la sede della commissione.

ROMA – Martedì 7 luglio la Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 svolgerà l’esame testimoniale di Riccardo Fraccaro (foto), già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 12, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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