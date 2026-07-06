Durante l’estate, la cantante e la ballerina sono state viste insieme in spiaggia, indossando bikini coordinati. Sono state fotografate mentre si trovavano nella nuova casa in costruzione, visibile nei giorni scorsi. Le due donne sono state avvistate anche in compagnia, mentre si scambiavano sorrisi e gesti affettuosi. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma le immagini evidenziano la loro vicinanza e il momento di intimità condiviso.

Inutile girarci intorno: questa è l’estate di Elodie e Franceska. La cantate e la ballerina stanno vivendo un’intensa storia d’amore e non potrebbero essere più felici. Elodie e Franceska innamorate: la dedica romantica della ballerina e le foto su Instagram. Il legame fra Elodie e Franceska cresce ogni giorno di più e le due sono innamoratissime. A dimostrarlo l’ultimo post pubblicato su Instagram dalla cantante romana. Un carosello di foto che raccontano le ultime settimane con Franceska, dal viaggio nel Cilento, dove hanno soggiornato in un romantico castello extra lusso, alle gite con gli amici, sino ai bikini mozzafiato delle due. Visualizza questo post su Instagram Dopo il bacio scambiato durante il Pride di Milano, la coppia si è concessa una fuga fra mare e buon cibo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Elodie e Franceska, le vacanze romantiche: i bikini insieme e la nuova casa in costruzione

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Elodie e Franceska: insieme anche in discoteca

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