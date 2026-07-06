Elly Schlein a Firenze | Se vinciamo elezioni porteremo spesa sanitaria a media europea

Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, ha partecipato lunedì 6 luglio a Firenze a un evento sulla sanità territoriale. Durante l’incontro alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia, ha dichiarato che, in caso di vittoria alle elezioni, verrà aumentata la spesa sanitaria fino a raggiungere la media europea. La discussione si è concentrata su case della comunità, medicina generale e presa in carico di prossimità.

Elly Schlein, segretaria nazionale Pd, a Firenze lunedì 6 luglio alla Casa del Popolo di San Bartolo a Cintoia per ‘La nuova sanità territoriale: case della comunità, medicina generale e presa in carico di prossimità’. All’iniziativa, tra gli altri, anche Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, Monia Monni, assessora regionale sanità. Giani: “Sono felice della visita di Elly in una giornata di confronto, idee e partecipazione. Continuiamo a lavorare insieme per una sanità pubblica sempre più forte, moderna e vicina ai cittadini”. Elly Schlein: “La destra ha un disegno, dobbiamo esserne consapevoli: vuole una sanità a misura del portafoglio delle persone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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