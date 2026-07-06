Eliseo Cuccaro | America?s Cup vinceremo con l?accoglienza di qualità

Le prime uscite in mare di Luna Rossa hanno già mostrato un crescente entusiasmo per la Coppa America, non solo a Napoli ma anche in Italia e all’estero. Il team ha affermato che la vittoria arriverà grazie a un’accoglienza di qualità.

Le prime uscite in mare di Luna Rossa hanno già dimostrato che l’entusiasmo per le regate della Coppa America aumenta di giorno in giorno e non solo a Napoli, ma in Italia e nel mondo. «Per Napoli si aprirà una vetrina straordinaria, e non solo per la città: tutta la regione dovrà dare il meglio per garantire un’ospitalità nel segno della nostra migliore tradizione». Eliseo Cuccaro, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale, è certo che arriveranno più ospiti di quanti ne prevedono le più ottimistiche previsioni. Presidente, indubbiamente l’entusiasmo è in continuo aumento. «Un entusiasmo travolgente. Il Golfo è una vetrina straordinaria e tutti i team hanno già annunciato che regatare a Napoli è una cosa assolutamente meravigliosa». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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