El turismo de los caminos en Umbría | el Hotel Fontebella y la via della Pace en Asís

Un sendero que conecta Gubbio con Asís, noto come via della Pace, attraversa boschi antichi di Umbría, rappresentando uno dei percorsi spirituali più significativi della regione. La zona è frequentata da camminatori che cercano un’esperienza di disconnessione e riflessione. L’Hotel Fontebella si trova nelle vicinanze di questo itinerario, che si distingue per il suo valore storico e spirituale. La via è riconosciuta come un tratto importante del cammino di Francesco.

Assisi (Italia) – Caminar entre los bosques milenarios de Umbría no es un simple ejercicio físico, sino una forma de despojamiento. El tramo de la via di Francesco que une Gubbio con Asís, históricamente rebautizado via della Pace, representa uno de los segmentos más intensos de todo el trazado espiritual. Quienes recorren estos kilómetros experimentan el silencio, la fatiga de la cresta y la progresiva aparición de la basílica de San Francesco, meta visual e interior del viaje. El viaje del peregrino se compone de polvo y de etapas, pero encuentra su realización humana en el momento en que la marcha se detiene y se transforma en encuentro. En Asís, la tradición de la hospitalidad hunde sus raíces en una vocación secular de acogida, donde el cuidado del viandante se convierte en una extensión de la sacralidad de los lugares. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Walking Through Italys Hidden Villages | Via di Francesco, Umbria

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