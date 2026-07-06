Ecco perché l’ho ucciso Accoltellato in spiaggia in Italia la confessione shock

Da thesocialpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato accoltellato durante una lite sulla spiaggia a Savona. La discussione sarebbe iniziata per un posto letto sulla spiaggia. La vittima è stata colpita con un'arma da taglio e ha perso la vita poco dopo. L'aggressore ha confessato di aver commesso l'omicidio, spiegando di aver agito durante la lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo.

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Una lite per un posto letto sulla spiaggia sarebbe all’origine dell’omicidio avvenuto a Savona, dove Yassine Mirinioui, 37 anni, è morto dopo essere stato accoltellato. È questa, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’ipotesi sulla quale si stanno concentrando le indagini. Per il delitto è indagato un 52enne italiano, che si è costituito nel pomeriggio di domenica al commissariato di Milano Lambrate. L’uomo è stato a lungo interrogato dagli investigatori dopo essersi presentato spontaneamente alle forze dell’ordine. La Procura di Savona, che coordina le indagini, contesta al 52enne il reato di omicidio e sta valutando anche la possibile aggravante dei futili motivi, alla luce delle circostanze emerse finora. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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