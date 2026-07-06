Un nuovo tipo di pane è stato prodotto con l’uso di okara, uno scarto della produzione di latte di soia, e un lievito madre sviluppato da ricercatori dell’Università Cattolica di Piacenza. La ricetta combina l’okara con il lievito speciale, rendendo il pane più nutriente rispetto alle versioni tradizionali. Il prodotto è passato dal laboratorio al panificio, dove viene ora commercializzato.

Dal laboratorio al panificio. È molto speciale il nuovo pane prodotto con l ievito madre di ‘okara’ dai ricercatori dell’Università Cattolica, campus di Piacenza. Tanto da essersi guadagnato la copertina della rivista ‘Fermentation’. Questo pane – fatto con ‘okara’ d’avena (residuo solido che rimane dopo la produzione delle bevande vegetali, in questo caso dell’avena) – non solo è più morbido ma, stando agli scienziati, presenta caratteristiche nutrizionali migliori rispetto a quello preparato con sola farina di frumento per il maggior contenuto in proteine e fibra. A dircelo è un lavoro coordinato dal professor Lorenzo Morelli dell’Università Cattolica, sede di Piacenza e Cremona, che si è guardagnato la copertina della rivista scientifica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ecco il pane con okara, il lievito speciale che lo rende più nutriente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Come fare il pane senza lievito in casa: ricetta veloce e facile pronta in pochi minutiUna ricetta semplice e rapida permette di preparare pane senza lievito in casa in pochi minuti.

Il mattino ha l’oro in bocca, ecco perché sul lavoro rende di più (e fa carriera) che arriva presto in ufficioUno studio ha rilevato che arrivare presto in ufficio può aumentare le possibilità di migliorare la propria carriera e la produttività.