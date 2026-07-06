Nel corso dell’E-Prix di Shanghai, Pascal Wehrlein ha tagliato il traguardo in prima posizione, mentre Lucas Di Grassi si è posizionato subito dietro di lui. Wehrlein ha mantenuto un ritmo costante e ha controllato la gara fino alla fine. Di Grassi ha concluso al secondo posto, cercando di recuperare terreno durante l’ultima fase. Il pilota britannico ha invece avuto una prestazione deludente e si è trovato in difficoltà, finendo fuori dalla zona punti.

L’E-prix di Shanghai della Formula E ha avuto due principali protagonisti: Pascal Wehrlein e Lucas Di Grassi. Il primo, vincitore del round 12 di sabato 4 luglio, ha riconquistato la testa della classifica con la sua Porsche grazie a un fine settimana estremamente produttivo in termini di punti conquistati; il secondo, invece, ha firmato la prima vittoria di sempre per il team Lola-Yamaha nel round 13 della domenica, alla non più verde età di 41 anni e a poche settimane dal già annunciato ritiro. Le strepitose prestazioni di questi due ex iridati hanno messo in ombra il resto della griglia, ma tra i piloti che si sono messi in evidenza vanno... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-Prix Shanghai, le pagelle: Wehrlein e Di Grassi protagonisti, Evans in crisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

E-prix Shanghai 2026: Di Grassi vince a sorpresa, Wehrlein nuovo leaderDurante il tredicesimo round del campionato di Formula E a Shanghai, Lucas Di Grassi ha vinto la gara domenicale su Lola-Yamaha, sorprendendo gli...

E-prix Shanghai 2026: trionfo di Wehrlein nella gara del sabatoPascal Wehrlein ha vinto la prima gara dell’E-prix di Shanghai, dodicesimo round del Campionato Mondiale di Formula E 2025-2026.

Temi più discussi: E-Prix Shanghai 2026: le info sul circuito e dove vedere le gare in Tv e in streaming; E-Prix Shanghai 2026: le dirette TV e streaming | FP - News - Formula E; E-Prix di Shanghai: DS Automobiles verso lo storico traguardo delle 150 gare; Anteprima Formula E E-Prix Shanghai 2026: orari tv, meteo, circuito.

Seconda tappa in Cina per il mondiale di Formula E sulla pista di Shanghai, tappa fondamentale per il team Nissan e le speranze di titolo ? #FormulaE #Nissan #ShanghaiEPrix x.com

Formula E Stagione 12 2026 R12 R13 Shanghai reddit

Formula E Shanghai 2026: Di Grassi trionfa nel Round 13, risultati e classificaDi Grassi vince lo Shanghai E-Prix 2026 Round 13 di Formula E. Vergne e Eriksson sul podio. Risultati completi e classifica aggiornata. newsauto.it

FE, la domenica dei senatori: nell'E-Prix di Shanghai Di Grassi (Lola) davanti a Vergne (Citroen), Wehrlein (Porsche) di nuovo in testa al mondialeSHANGHAI – Clamoroso successo della Lola Yamaha Abt nel secondo E-Prix di Shanghai, trascinata sul gradino più alto del podio dal 41enne Lucas di Grassi (nella foto di Andreas ... motori.ilmessaggero.it