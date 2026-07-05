Durante il tredicesimo round del campionato di Formula E a Shanghai, Lucas Di Grassi ha vinto la gara domenicale su Lola-Yamaha, sorprendendo gli spettatori. Con questa vittoria, la classifica generale cambia: il pilota Wehrlein diventa il nuovo leader del campionato. La gara si è disputata su un circuito cittadino, con vari sorpassi e cambi di posizione durante la corsa. Nessuna informazione sui dettagli delle qualifiche o sugli altri partecipanti.

Vittoria a sorpresa per Lucas Di Grassi su Lola-Yamaha nella gara domenicale di Shanghai, tredicesimo round del mondiale di Formula E. Il quarantunenne pilota brasiliano, che ha già annunciato l'addio alle corse a fine stagione, è stato autore di una prestazione maiuscola con cui ha regalato la prima vittoria in assoluto al team Lola-Yamaha, fin qui cenerentola della stagione con soli 9 punti conquistati da Di Grassi e dal compagno di squadra Zane Maloney prima dell'E-prix di oggi. Ad accompagnare Di Grassi sul podio sono stai il due volte iridato Jean Eric Vergne su Citroën e Joel Eriksson su Envision, entrambi per... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - E-prix Shanghai 2026: Di Grassi vince a sorpresa, Wehrlein nuovo leader

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