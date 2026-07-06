Jesi, 6 luglio 2026 – Il giorno tanto atteso è arrivato. Con l’apertura ufficiale del nuovo centro di distribuzione Amazon alla Coppetella di Jesi, il territorio della Vallesina oggi entra ufficialmente in una nuova era. Fin dalle prime ore del mattino, lo svincolo dell’Interporto oggi registrerà un viavai inedito: centinaia di automobili di lavoratori e i primi flussi di mezzi pesanti inizieranno a ridisegnare la routine di un’area strategica per le Marche. Per ora si tratta di un avvio progressivo, una ‘prova del 9’ in modalità soft, che vedrà un incremento costante dei turni e dei volumi di merci nelle prossime settimane e mesi. A regime, la multinazionale prevede l’assunzione di mille persone a tempo indeterminato nell’arco di tre anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ il giorno di Amazon: cancelli aperti all’hub e allerta per il traffico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo casello per Amazon: "Nascerà Ancona centro. Ecco come snelliremo la mole di traffico per l’hub"Un nuovo casello sarà realizzato nel centro di Ancona per supportare l’apertura del nuovo polo logistico di Amazon all’Interporto.

Amazon, sciopero dei corrieri nell'ultimo giorno del Prime Day: venerdì 26 giugno consegne a rischio in tutti gli hub della LombardiaVenerdì 26 giugno, nell’ultimo giorno del Prime Day, le consegne di Amazon nella regione Lombardia potrebbero essere rallentate o interrotte.

Temi più discussi: Amazon Prime Day 2026, le migliori offerte del quarto (e ultimo) giorno di sconti; Cosa c'è in offerta oggi per l'Amazon Prime Day 2026? La selezione dei best deals del 26 giugno; Amazon TOP 10, 4 novità in cima alla lista (fra cui Samsung TV e Galaxy): ecco le promozioni imbattibili del giorno; E’ il giorno di Amazon: cancelli aperti all’hub e allerta per il traffico.

Sì le beach waves sono di tendenza nell'estate 2026. Ecco il device facile da usare a casa per avere dei capelli da sirena: Bellissima Imetec My Pro Beach Waves ora scontato -37% su Amazon con i Prime Day 2026 x.com

Per chi ha già acquistato in pre-vendita su Amazon: di solito rispettano la data di consegna? reddit

E’ il giorno di Amazon: cancelli aperti all’hub e allerta per il trafficoJesi, il colosso americano entra in funzione con i primi camion che varcheranno l’ingresso e centinaia di lavoratori pronti al debutto ... ilrestodelcarlino.it

Amazon Prime Day: crolla il prezzo degli smartphone: sconti fino all'85%Terzo giorno di offerte Prime Day su Amazon e risparmi centinaia di euro su tantissimi prodotti tech. Dagli smartphone agli elettrodomestici, scopri le migliori promo di oggi. libero.it