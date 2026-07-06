Beppe Sala ha commentato la situazione della sicurezza a Milano dopo un episodio avvenuto sabato, quando un uomo di origine straniera ha accoltellato un 55enne in un bar di zona San Siro. L’attacco si è verificato senza motivo apparente e la vittima si trovava con il padre al momento dell’aggressione. Sala ha commentato la questione in relazione alla presenza di persone provenienti da fuori città.

Beppe Sala è tornato a parlare della sicurezza di Milano dopo il gravissimo episodio di sabato, quando un uomo di origine straniera ha accoltellato senza motivo un 55enne che si trovava in un bar di zona San Siro con il padre. E, per di più, ha dichiarato agli agenti che quando uscirà dal carcere lo rifarà perché si è divertito. Beppe Sala oggi fa scaricabarile sulla sicurezza di Milano per il caso specifico, sostenendo che “nella testa della gente la colpa è del sindaco ma questo (l'aggressore che è stato arrestato, ndr) è di Conegliano, è arrivato a Milano e ha accoltellato uno, ed è colpa del sindaco. Certo, la sicurezza in città è un tema importante che non si può ignorare”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "È arrivato da fuori". Sala prova a scaricare le responsabilità sull’insicurezza dopo l’ennesimo accoltellamento

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