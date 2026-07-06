Due innesti in arrivo Volley Prato più forte

In vacanza con la testa alla prossima stagione. È quello che fa coach Mirko Novelli che, assaporata fino in fondo la gioia per il ritorno in categoria nazionale, la serie B, ha staccato la spina per qualche giorno prima di tornare a lavorare in palestra con il suo Volley Prato. Un Novelli, però, già carico per la prossima stagione e che attende la pubblicazione dei gironi da parte della federazione per iniziare a lavorare sui prossimi avversari. Avete chiuso gli allenamenti da poco ma guardiamo avanti: quando iniziate la preparazione per la stagione 2026-27? "Il 31 agosto saremo in palestra con tutti i gruppi". Queste ultime settimane di allenamento sono state anche settimane di riflessione sulla rosa con cui affronterete la Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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