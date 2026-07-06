Droga dall’Albania stoccata sul lago di Como tra Varenna e Lierna | indagati quattro lecchesi
Quattro persone residenti in provincia di Lecco sono state denunciate per aver trasportato droga dall’Albania e stoccata tra Varenna e Lierna, sul lago di Como. Le operazioni dei militari hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’individuazione di un deposito utilizzato per lo stoccaggio. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono l’analisi di vari elementi raccolti durante le perquisizioni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di trasporto e distribuzione.
Varenna (Lecco), 6 luglio 2026 – Dall' Albania alle spiagge e alle piazze italiane della movida del Nord-Est, passando dal lago di Como. I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Trieste, in collaborazione con i colleghi del Servizio centrale investigativo Criminalità organizzata della Finanza, coordinati dei magistrati della Dda di Milano, hanno indagato 33 persone e ne hanno arrestate 8 per associazione per delinquere finalizzata al traffico e alla produzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, riciclaggio e armi clandestine. Tra loro ci sono anche due lecchesi: un 44enne e un 40enne che abitano a Varenna, la Piccola perla del Lario, e a Lierna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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