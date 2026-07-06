Droga dall’Albania stoccata sul lago di Como tra Varenna e Lierna | indagati quattro lecchesi

Notizia in breve

Quattro persone residenti in provincia di Lecco sono state denunciate per aver trasportato droga dall’Albania e stoccata tra Varenna e Lierna, sul lago di Como. Le operazioni dei militari hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’individuazione di un deposito utilizzato per lo stoccaggio. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono l’analisi di vari elementi raccolti durante le perquisizioni. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità di trasporto e distribuzione.