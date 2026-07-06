Doppio guasto sulla linea Roma-Napoli via Formia e Cassino | ritardi da 30 a 100 minuti

Notizia in breve

Due guasti sulla linea Roma-Napoli, uno nel Frusinate e un altro nelle ferrovie del Pontino, hanno causato ritardi tra 30 e 100 minuti. La circolazione è stata fortemente rallentata, con i treni che hanno accumulato i maggiori ritardi nel primo incidente. La circolazione ferroviaria ha subito interruzioni e ritardi significativi lungo tutto il percorso tra le due città.