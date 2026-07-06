Doppio guasto sulla linea Roma-Napoli via Formia e Cassino | ritardi da 30 a 100 minuti
Due guasti sulla linea Roma-Napoli, uno nel Frusinate e un altro nelle ferrovie del Pontino, hanno causato ritardi tra 30 e 100 minuti. La circolazione è stata fortemente rallentata, con i treni che hanno accumulato i maggiori ritardi nel primo incidente. La circolazione ferroviaria ha subito interruzioni e ritardi significativi lungo tutto il percorso tra le due città.
La linea Roma-Napoli ha registrato un doppio guasto. Un primo nel Frusinate e un secondo nelle ferrovie del Pontino. La circolazione è fortemente rallentata con ritardi fino a 100 minuti nel primo caso e non oltre i 30 nel secondo. I disagi nell’area pontina sono iniziati alle 7 di mattina per problemi tecnici vicino a Torricola con ritardi contenuti. Diversa la situzione sulla Roma-Napoli via Cassino, fra Maddaloni e Caserta. Conseguenze sui treni Alta Velocità, Intercity e Regionali con ritardi fino a quasi due ore. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it
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