Elisabetta Gregoraci ha annunciato sui social di aver attraversato un momento di grande tristezza legato a una perdita personale. Nel suo messaggio, ha descritto questa esperienza come un dolore molto forte, senza fornire dettagli aggiuntivi. La sua comunicazione ha suscitato molta attenzione tra i follower, che hanno mostrato vicinanza e sostegno. La notizia si aggiunge alle recenti vicende pubbliche della figura nota nel mondo dello spettacolo.

Un momento di grande tristezza ha colpito Elisabetta Gregoraci, che nelle ultime ore ha condiviso con i suoi follower un dolore profondissimo. Attraverso i social, la conduttrice ha raccontato la perdita di un affetto speciale, ricevendo immediatamente l’abbraccio virtuale di fan e amici. Un legame lungo una vita che si è spezzato, lasciando spazio a ricordi carichi di emozione. Non è un momento facile per Elisabetta Gregoraci: lo sfogo sui social. Gregoraci ha voluto salutare la sua amata cagnolina Diva con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato da immagini che ripercorrono anni di vita insieme. « Diva. 17 anni insieme. Ti ho scelta tra tante, ma in realtà sei stata tu a scegliere me, con quella linguetta simpatica e le tue pose buffe.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Lutto per Elisabetta Gregoraci, un grande dolore colpisce la sua vita: lo sfogo sui social «Sei stata una combattente»

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