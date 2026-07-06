Durante un concerto di Gianna Nannini ad Ancona, due donne si sono affrontate in una colluttazione violenta. L’incidente è avvenuto in un momento in cui si sarebbe dovuto parlare dei nuovi palinsesti Rai, ma l’attenzione si è spostata sull’episodio. Caterina Balivo, presente all’evento, è intervenuta per cercare di fermare le due donne, mentre i principali rappresentanti della televisione non erano presenti.

La presentazione dei nuovi palinsesti Rai avrebbe dovuto catalizzare l’attenzione esclusivamente sulle novità della prossima stagione televisiva. Invece, a rubare la scena è stato un episodio decisamente insolito avvenuto durante il concerto di Gianna Nannini, organizzato come evento conclusivo della manifestazione ad Ancona. Tra indiscrezioni, retroscena e polemiche sulle numerose assenze eccellenti, a far discutere sono stati soprattutto una clamorosa lite e il ruolo, del tutto inaspettato, di Caterina Balivo. Rai, due donne arrivano alle mani: il ruolo di Caterina Balivo. Secondo quanto riportato inizialmente da Il Resto del Carlino, durante l’esibizione di Gianna Nannini due donne presenti in platea avrebbero iniziato a discutere animatamente, attirando l’attenzione degli altri spettatori. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Disastro in Rai, due donne si picchiano selvaggiamente, interviene Caterina Balivo (l’unica presente, perché i big della tv non c’erano!)

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