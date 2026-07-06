Disagio giovanile la nuova proposta di legge sui Progetti comunali di cittadinanza attiva Fondi per laboratori gratuiti sport e percorsi civici riconosciuti a scuola

Più di un quarto dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 19 anni non incontra gli amici almeno una volta alla settimana. La nuova proposta di legge prevede fondi per laboratori gratuiti, attività sportive e percorsi civici riconosciuti a scuola, come strumenti per affrontare il disagio giovanile. Sono previsti progetti comunali di cittadinanza attiva destinati a coinvolgere i giovani in attività sociali e civiche.

C’è un dato che fa riflettere, ed è pesantissimo: più di un quarto dei ragazzi italiani tra gli 11 e i 19 anni non incontra gli amici nemmeno una volta alla settimana. Restano soli, spesso confinati nel mondo digitale, mentre la vita relazionale in presenza fatica a trovare il proprio, salutare spazio. Per rispondere a questa complessa forma di solitudine, che l’Organizzazione Mondiale della Sanità lega a un rischio quasi doppio di cadere in depressione, è in discussione una nuova misura. Il disegno di legge n. 1931, comunicato alla Presidenza del Senato, intende costruire una rete territoriale stabile per accompagnare i giovani durante il tempo extrascolastico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disagio giovanile in forte aumento: ecco la proposta di legge dello psicologo territorialeIl 22 aprile, il presidente del Veneto ha partecipato alla prima discussione in Commissione consiliare sull'iter di un progetto di legge che riguarda...

“Prime minister Bergamo”: presentati i progetti di cittadinanza attiva delle partecipantiDurante il Graduation Day a Bergamo, le giovani partecipanti alla scuola di politica dedicata a ragazze tra 14 e 19 anni hanno presentato i loro...

Temi più discussi: È tempo di un serio esame di coscienza collettivo sul disagio dei giovani; Blog | La fragilità economica delle nuove generazioni, in Italia e in Europa; Fermana, intesa con l’Usa per lo sviluppo del settore giovanile; Per non lasciare indietro nessuno.

Contrasto al disagio giovanile, firmato in Prefettura a Terni il Patto educativoPrevenzione e contrasto del disagio giovanile. Questo l’obiettivo del Patto educativo presentato lunedì mattina a Palazzo Bazzani dal prefetto Antonietta Orlando. Il documento è finalizzato alla rea ... umbria24.it

Disagio giovanile. La sociologa Pasqualini: Non sono solo i maranza, la fragilità riguarda tutti gli adolescentiDietro l'immagine dei maranza c'è un disagio più ampio: molti adolescenti, anche in famiglie stabili, vivono pressione, solitudine e incertezza. La fragilità attraversa tutti i giovani. Scuola e com ... agensir.it