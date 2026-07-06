Le persone con disabilità che usano la sedia a rotelle non possono prenotare online i biglietti per il cinema e devono recarsi di persona alla biglietteria. Spesso, arrivando sul posto, trovano difficoltà a trovare posti disponibili, rendendo difficile l’accesso allo spettacolo. Questa situazione evidenzia come il sistema attuale limiti il diritto allo svago e crea ostacoli pratici per chi ha esigenze specifiche.

Se sei una persona con disabilità e utilizzi una sedia a rotelle, non puoi prenotare uno spettacolo online: devi recarti direttamente sul posto. Ma non è detto che, arrivando al cinema, si riesca comunque a trovare un posto disponibile. Esistono disabilità e disabilità, e alcune incontrano problemi diversi a seconda della condizione. È quanto accaduto a Ivan Lombardi e a sua moglie che, dopo aver provato senza successo a prenotare online un film, si sono recati al multisala di Rozzano senza però riuscire a completare la prenotazione nemmeno in loco. "Ci siamo recati presso il The Space Cinema con l’intenzione di prenotare tre biglietti per... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Disabili, cinema a ostacoli: "Non possiamo prenotare. Negato il diritto allo svago"

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