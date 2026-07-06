Dimartino incanta Udine all’alba

A Udine, oltre 1.500 persone si sono radunate al Colle del Castello per il Concerto del Risveglio, un evento musicale mattutino molto popolare. Quest’anno, il protagonista è stato il cantautore Dimartino. La manifestazione si svolge all’alba e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate locale. La musica ha accompagnato il risveglio della città, con un pubblico presente fin dalle prime ore del mattino.

Un’alba di musica ha accompagnato il risveglio di Udine. Oltre un migliaio e mezzo di persone hanno raggiunto fin dalle primissime ore del mattino il Colle del Castello per il tradizionale Concerto del Risveglio, uno degli appuntamenti più suggestivi dell’estate udinese, che quest’anno ha visto protagonista Dimartino. Il cantautore palermitano, accompagnato alla chitarra da Fabrizio Cammarata, ha proposto un intenso concerto in versione acustica, in linea con lo spirito del Concerto del Risveglio. Dimartino ha scherzato col pubblico: “Per essere qui a quest’ora ci vuole una grande forza di volontà”, ha ironizzato dal palco. “Vi ringrazio tutti. 🔗 Leggi su Udine20.it

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Dimartino incanta Udine allalba, oltre 1.500 persone al Concerto del Risveglio

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