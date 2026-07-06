Diabolik protagonista in pinacoteca

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Inaugurata la mostra " Diabolik - L’anima in nero " mostra dedicata alla pluridecennale storia del re del terrore che si svolgerà all’interno degli spazi alla Pinacoteca Civica di Follonica. La mostra è organizzata dall’associazione culturale "Follomix" in collaborazione con l’ Astorina, la storica casa editrice che pubblica il personaggio. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 20 settembre (tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 21 alle 24). Come ospite della serata c’è stato Davide Barzi (sceneggiatore, storico del fumetto e direttore della casa editrice "If edizioni") che ha presentato il suo libro "Le Regine del Terrore"... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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