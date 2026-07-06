Diabete a scuola in Sardegna via libera alla legge per formare i docenti Ciusa M5S | Ci interessa l’inclusione dei piccoli pazienti e la qualità della vita delle famiglie

La Regione Sardegna ha approvato una legge che prevede la formazione dei docenti sul diabete a scuola. La regione ha un’incidenza di diabete di tipo 1 tra i bambini di 74 casi ogni centomila, con circa 130 diagnosi annuali. La legge mira a garantire l’inclusione degli studenti con questa condizione e migliorare la gestione del diabete nelle scuole. La formazione dei docenti è considerata un passo per sostenere le famiglie e favorire un ambiente scolastico più sicuro.

La Sardegna registra un’incidenza di diabete di tipo 1 in età pediatrica tra le più alte a livello globale. I dati parlano di 74 nuovi casi ogni centomila bambini, con circa 130 diagnosi all’anno, a fronte di una media nazionale compresa tra i 15 e i 20 casi. Per superare queste difficoltà, le istituzioni regionali stanno portando avanti la proposta di legge numero 128. Il testo, presentato a settembre del 2025 con primo firmatario il capogruppo del Movimento 5 Stelle Michele Ciusa e sostenuto dalla maggioranza, ha da poco superato l’esame della commissione sanità e si prepara ad approdare in aula per l’approvazione finale. A illustrare lo spirito del provvedimento è intervenuto lo stesso promotore, Michele Ciusa: “Con questa legge vogliamo formare il personale scolastico e delle società sportive al sostegno dei bambini diabetici. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Diabete di tipo 1, via libera alla legge per linclusione di minori a scuola e nello sport

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