Una delegazione di aziende associate a Confindustria La Spezia, guidata dal presidente, ha visitato recentemente lo stabilimento di Muggiano. Lo stabilimento, tra i più importanti del territorio, si occupa di costruzione e riparazione di navi. Durante la visita, i rappresentanti hanno osservato le aree di lavoro e i cantieri, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La visita si è svolta in un ambiente di confronto tra le imprese del settore navale.

Una delegazione di rappresentanti di aziende associate a Confindustria La Spezia, guidata dal presidente Alessandro Laghezza, ha visitato nei giorni scorsi lo stabilimento Fincantieri di Muggiano, una delle realtà industriali più significative del territorio e simbolo dell’eccellenza italiana nel settore della cantieristica navale. Ad accogliere la delegazione è stato Antonio Quintano, direttore del cantiere integrato di Muggiano e Riva Trigoso e vicepresidente di Confindustria La Spezia, che ha illustrato le attività del sito produttivo, i programmi in corso e le prospettive di sviluppo di un comparto strategico per l’economia locale e nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Delegazione di Confindustria in visita allo stabilimento Fincantieri del Muggiano

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