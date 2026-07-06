Durante la presentazione della squadra, il presidente del club ha chiesto un incontro con il sindaco e il governatore per discutere sullo stadio. Ha affermato che senza un nuovo impianto il Napoli non potrà competere con le squadre del Nord. Nel corso dell’evento, il cardinale di Napoli ha benedetto la maglia della squadra. La discussione si è concentrata sulla necessità di un intervento istituzionale per la realizzazione dello stadio.

La presentazione del Napoli si trasforma in una querelle sullo stadio. L’arcivescovo di Napoli il cardinale don Mimmo Battaglia benedice la maglia del Napoli. Molto bella la preghiera. Prende la parola Aurelio De Laurentiis che dà il benvenuto al nuove rettore della Federico II Andrea Mazzucchi. “Vogliamo celebrare cento anni e più di passione,. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria, dalla fine dell’Ottocento. Il Naples Football Club nacque nel 1906. La nascita nel 1926, nel 1964 divenne Società Sportiva Calcio Napoli. la data simbolica è il primo agosto 1926. È un simbolo, una data simbolica. Per un anno intero saremo impegnati con dibattiti, incontri, convegni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Sindaco e Governatore, veniamoci incontro sullo stadio. Col Maradona il Napoli non potrà competere col Nord” – LIVE

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