De Laurentiis si commuove parlando della famiglia | Sindaco e Governatore veniamoci incontro sullo stadio – LIVE

Notizia in breve

De Laurentiis ha parlato della famiglia e ha chiesto collaborazione sullo stadio, visibilmente emozionato. L’arcivescovo di Napoli ha benedetto la maglia del Napoli, con una preghiera apprezzata. Successivamente, il presidente ha dato il benvenuto al nuovo rettore dell’università Federico II, Andrea Mazzucchi. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico presente, con momenti di commozione e attenzione ai dettagli.