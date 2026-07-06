De Laurentiis si commuove parlando della famiglia | Sindaco e Governatore veniamoci incontro sullo stadio – LIVE
De Laurentiis ha parlato della famiglia e ha chiesto collaborazione sullo stadio, visibilmente emozionato. L’arcivescovo di Napoli ha benedetto la maglia del Napoli, con una preghiera apprezzata. Successivamente, il presidente ha dato il benvenuto al nuovo rettore dell’università Federico II, Andrea Mazzucchi. La cerimonia si è svolta davanti a un pubblico presente, con momenti di commozione e attenzione ai dettagli.
L’arcivescovo di Napoli il cardinale don Mimmo Battaglia benedice la maglia del Napoli. Molto bella la preghiera. Prende la parola Aurelio De Laurentiis che dà il benvenuto al nuove rettore della Federico II Andrea Mazzucchi. “Vogliamo celebrare cento anni e più di passione,. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria, dalla fine dell’Ottocento. Il Naples Football Club nacque nel 1906. La nascita nel 1926, nel 1964 divenne Società Sportiva Calcio Napoli. la data simbolica è il primo agosto 1926. È un simbolo, una data simbolica. Per un anno intero saremo impegnati con dibattiti, incontri, convegni. Stiamo scrivendo un film con Maurizio de Giovanni e Mimmo Carratelli che uscirà nelle sale a novembre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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