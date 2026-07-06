Il presidente del Napoli ha dichiarato che la squadra ha una forte sintonia con l’allenatore Allegri. Ha anche affermato che la società necessita di vendere 25 calciatori per rinnovare la rosa. Le dichiarazioni sono state rilasciate in occasione della presentazione della nuova divisa ufficiale per il centenario del club.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione della nuova divisa ufficiale per la stagione del centenario del club partenopeo. “Ho scelto un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia e che è arrivato a due finali di Champions, dando continuità quindi a ciò che abbiamo fatto. Noi lo presenteremo il 14 alle 11.15 al Teatro San Carlo e lì ci sarà un dibattito con le vostre domande. Ho ricevuto tante proposte di giocatori, ma il Napoli ha 47 giocatori e almeno 25 ne devono uscire prima di cominciare ad acquistare. Se ci sono dei buchi serve acquistare, ma se ci sono già più giocatori per ogni ruolo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis: “Con Allegri forte sintonia, dobbiamo vendere 25 calciatori”

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