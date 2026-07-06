Datemi Brahim Diaz e solleverò la Juve | Spalletti ha un unico pallino

Il tecnico della Juventus ha indicato Brahim Diaz come il principale obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. La società sta lavorando anche per portare un portiere e un centrocampista, ma Spalletti ha espresso chiaramente la preferenza per l’attaccante del Real Madrid. La trattativa per Diaz rappresenta la priorità assoluta, mentre non sono stati ancora definiti i dettagli per gli altri ruoli. La dirigenza prosegue le trattative per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Portiere, centrocampista e attaccante sono le priorità della Juventus sul mercato ma, se fosse per Luciano Spalletti, ci sarebbe un unico vero colpo che cambierebbe il volto della squadra: Brahim Diaz. Dello spagnolo naturalizzato marocchino, che bene sta facendo ai Mondiali 2026, a Torino si parla da diverso tempo proprio perché è una richiesta che il tecnico bianconero aveva già fatto a Damien Comolli e non è scaduta neppure quando al timone della dirigenza juventina è arrivato Giovanni Carnevali., C'è da dire che neppure la situazione legata all'ex Milan è cambiata, anche perché l'avventura in Usa-Messico-Canada sta rallentando i discorsi sul suo futuro, del quale comunque ha avuto modo di parlare con una discreta chiarezza: "Io non vedo l'ora di tornare a Madrid, voglio lavorare con Mourinho". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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