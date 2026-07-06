Il 24 giugno, il poeta e narratore ha incontrato il Pontefice durante un evento per il centenario della Libreria Editrice Vaticana, insieme ad altri autori internazionali.

Un breve, incisivo dialogo con il poeta e narratore che lo scorso 24 giugno ha incontrato il Pontefice insieme ad altri autori da tutto il mondo per il centenario della Libreria Editrice Vaticana. Nelle sue risposte emergono l'attenzione, la cura e l'ascolto necessari alla parola, in particolare a quella letteraria. Riprendendo il discorso del Papa l'autore ha sottolineato termini come empatia, compassione, pietà, condivisione, uguaglianza e umanità . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Daniele Mencarelli: il tempo della letteratura, spazio per sé e per gli altri

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