Gli Spazio&Tempo in concerto alla Sagra della Bissuola di Mestre

Da veneziatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 21 maggio, alla Sagra della Bissuola di Mestre, si terrà un concerto di musica dal vivo. La band Spazio&Tempo si esibirà in un evento che coinvolgerà gli appassionati del genere rock. La serata prevede l’esecuzione di brani originali e cover, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico presente. L’evento si svolgerà in un contesto all’aperto, con ingresso gratuito e senza prenotazioni anticipate. La manifestazione si inserisce nel cartellone di iniziative organizzate nella località durante il periodo primaverile.

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Serata all’insegna del rock giovedì 21 maggio alla Sagra della Bissuola di Mestre, dove saliranno sul palco gli Spazio&Tempo. Il concerto inizierà alle ore 21.La band proporrà dal vivo i propri brani originali, caratterizzati da riff energici, sonorità rock e atmosfere intense. Uno spettacolo che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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