Gli Spazio&Tempo in concerto alla Sagra della Bissuola di Mestre

Giovedì 21 maggio, alla Sagra della Bissuola di Mestre, si terrà un concerto di musica dal vivo. La band Spazio&Tempo si esibirà in un evento che coinvolgerà gli appassionati del genere rock. La serata prevede l’esecuzione di brani originali e cover, con l’obiettivo di intrattenere il pubblico presente. L’evento si svolgerà in un contesto all’aperto, con ingresso gratuito e senza prenotazioni anticipate. La manifestazione si inserisce nel cartellone di iniziative organizzate nella località durante il periodo primaverile.

Serata all’insegna del rock giovedì 21 maggio alla Sagra della Bissuola di Mestre, dove saliranno sul palco gli Spazio&Tempo. Il concerto inizierà alle ore 21.La band proporrà dal vivo i propri brani originali, caratterizzati da riff energici, sonorità rock e atmosfere intense. Uno spettacolo che. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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