Dal 1989, la Tipografia Luce di Osimo si è sviluppata grazie a investimenti in ricerca e tecnologia. La società, partita come attività tradizionale, è cresciuta fino a diventare un’azienda industriale leader in Italia nel settore della stampa. La sua evoluzione è stata guidata da continui miglioramenti nelle tecniche di produzione e innovazioni tecnologiche, permettendo all’azienda di affermarsi nel mercato nazionale.

L’EVOLUZIONE dettata dalla costante attività di ricerca e innovazione tecnologica ha permesso dal 1989 ad oggi alla Tipografia Luce di Osimo di diventare un’azienda industriale leader in Italia nel suo settore. Dal mondo della stampa tradizionale a una realtà industriale sempre più orientata al packaging, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. È il percorso compiuto da Tipografia Luce, azienda associata alla Compagnia delle Opere Marche Sud, oggi attiva nei settori alimentare, farmaceutico e cosmetico, con attenzione agli investimenti produttivi, alla qualità certificata e all’impatto ambientale. "Tipografia Luce nasce dalla mia esperienza e di quella di altri due soci, provenienti tutti dal settore della stampa", racconta Vanessa Buscarini, ad e direttrice commerciale dell’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dalla stampa tradizionale all’innovazione: così nasce . Tipografia Luce

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How Stripe Press Beat Traditional Publishing's Slow Timeline Problem

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