Dalla stampa tradizionale all’innovazione | così nasce Tipografia Luce

Da quotidiano.net 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 1989, la Tipografia Luce di Osimo si è sviluppata grazie a investimenti in ricerca e tecnologia. La società, partita come attività tradizionale, è cresciuta fino a diventare un’azienda industriale leader in Italia nel settore della stampa. La sua evoluzione è stata guidata da continui miglioramenti nelle tecniche di produzione e innovazioni tecnologiche, permettendo all’azienda di affermarsi nel mercato nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’EVOLUZIONE dettata dalla costante attività di ricerca e innovazione tecnologica ha permesso dal 1989 ad oggi alla Tipografia Luce di Osimo di diventare un’azienda industriale leader in Italia nel suo settore. Dal mondo della stampa tradizionale a una realtà industriale sempre più orientata al packaging, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. È il percorso compiuto da Tipografia Luce, azienda associata alla Compagnia delle Opere Marche Sud, oggi attiva nei settori alimentare, farmaceutico e cosmetico, con attenzione agli investimenti produttivi, alla qualità certificata e all’impatto ambientale. "Tipografia Luce nasce dalla mia esperienza e di quella di altri due soci, provenienti tutti dal settore della stampa", racconta Vanessa Buscarini, ad e direttrice commerciale dell’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

dalla stampa tradizionale all8217innovazione cos236 nasce tipografia luce
© Quotidiano.net - Dalla stampa tradizionale all’innovazione: così nasce . Tipografia Luce
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

How Stripe Press Beat Traditional Publishing's Slow Timeline Problem

Video How Stripe Press Beat Traditional Publishing's Slow Timeline Problem

Notizie e thread social correlati

Ferrari Luce elettrica: quando l’innovazione cancella l’auraLa Ferrari presenta la sua prima vettura elettrica, segnando un passo importante nel settore automobilistico.

Comunicato Stampa: ALTAMURA INVESTE IN CULTURA E INNOVAZIONEL’amministrazione ha deciso di adottare la piattaforma WanShi per promuovere l’accesso alla lettura oltre i spazi fisici tradizionali.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web