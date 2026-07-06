La Juventus si prepara alla ripresa della stagione, prevista tra sette giorni, con una rosa pressoché invariata rispetto all’anno precedente. L’unica novità è l’arrivo del giovane Ekhator dal Genoa, che ha preso il posto dello svincolato Vlahovic. La squadra continua a confrontarsi con diverse questioni di mercato, tra cui le criticità legate ai portieri e la gestione degli esuberi che nessuno vuole. Questi sono i principali nodi che il club deve affrontare prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Tra sette giorni la Juve si raduna in vista della prossima stagione, ma la rosa a disposizione di Spalletti è praticamente la stessa della scorsa, ad eccezione del giovane Ekhator, arrivato dal Genoa, che ha sostituito lo svincolato Vlahovic. Il neo ad e dg juventino, Giovanni Carnevali, è operativo ufficialmente da 24 giorni ma si trova a dover fare i conti con diverse difficoltà. Ecco le principali Il ritorno del francese a Torino è la questione più urgente: dopo le promesse fatte, Spalletti lo attende per il raduno. La trattativa con il Psg, però, non procede a ritmo spedito: trovato l'accordo sull'ingaggio (da 5 milioni all'anno), con Kolo Muani, la Juve è vicina anche a definire con i francesi la formula migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal caso portieri agli esuberi che nessuno vuole: Juve, i 5 nodi di mercato che Carnevali deve risolvere

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