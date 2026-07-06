Da Wimbledon, dopo aver raggiunto i quarti di finale battendo De Minaur in tre set, il tennista ha mostrato un tatuaggio sul petto con il numero 72015, dedicato alla città di Fasano. In un video, ha detto: “Ce l’ho tatuato sulla pelle. Restiamo uniti, un giorno voglio giocare lì”. Il messaggio è rivolto alla comunità locale, sottolineando il forte legame con il suo paese natale.

“Ciao ragazzi, scusate se sono a petto nudo ma volevo mostrarvi quanto io fossi legato a questa città. Ce l’ho tatuato sulla mia pelle: 72015?. Direttamente da Wimbledon, dove oggi ha conquistato i quarti di finale vincendo in tre set contro De Minaur, Flavio Cobolli ha lanciato un messaggio per il Fasano. Nato a Firenze, cresciuto a Roma, Cobolli ha un gran feeling con la città pugliese da quando frequentava il circolo fasanese al seguito di suo padre Stefano, che nei primi anni duemila ha preso parte a diverse edizioni del Torneo nazionale Open organizzato dal Tennis club Fasano. Adesso Cobolli ha deciso di lanciare un messaggio video – condiviso dalla pagina “Uniti per il Fasano”, comitato che sta raccogliendo fondi per contribuire a salvare la squadra di calcio cittadina – in un momento difficile per l’U. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Da Wimbledon il messaggio di Cobolli per il ‘suo’ Fasano: “Ce l’ho tatuato sulla pelle. Restiamo uniti, un giorno voglio giocare lì”

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