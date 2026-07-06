Da Vulci al Museo Etrusco di Villa Giulia le molte vite della Tomba François

Notizia in breve

La Tomba François, originariamente scoperta a Vulci, è stata spostata e ora si trova nel Museo Etrusco di Villa Giulia. La tomba, risalente all’antichità, ha attraversato diverse fasi di conservazione e spostamenti nel corso del tempo. Dopo il ritrovamento, è stata trasferita più volte, passando dall’area archeologica al museo. La sua presenza nel Museo Etrusco rappresenta una delle tante tappe della sua storia.