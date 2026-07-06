Da Vulci al Museo Etrusco di Villa Giulia le molte vite della Tomba François
La Tomba François, originariamente scoperta a Vulci, è stata spostata e ora si trova nel Museo Etrusco di Villa Giulia. La tomba, risalente all’antichità, ha attraversato diverse fasi di conservazione e spostamenti nel corso del tempo. Dopo il ritrovamento, è stata trasferita più volte, passando dall’area archeologica al museo. La sua presenza nel Museo Etrusco rappresenta una delle tante tappe della sua storia.
Maria Milvia Morciano - Città del Vaticano I monumenti non appartengono a una sola epoca. Hanno più vite. Alcuni, come le tombe, sembrano destinati a concludere la loro storia quando il loro ingresso viene chiuso. Eppure talvolta la loro vicenda più lunga comincia proprio allora, nell'attesa di tornare alla luce. La Tomba François, scoperta nel 1857 dall'archeologo fiorentino Alessandro François nella necropoli di Ponte Rotto, a Vulci, è uno degli esempi più straordinari. Nata tra il 340 e il 320 a.C. per celebrare il prestigio della famiglia Saties, una delle più importanti dell'aristocrazia vulcente, oggi inaugura un nuovo... 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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La Tomba François entra nel patrimonio dello Stato. Grande esposizione al Museo etrusco di Villa Giulia dal 25 giugnoLa Tomba François entra a far parte del patrimonio statale e sarà esposta al Museo etrusco di Villa Giulia dal 25 giugno.
Temi più discussi: Tomba François e Il ritorno degli Eroi al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Un allestimento immersivo per le incredibili pitture etrusche della Tomba François a Roma; Torna alla luce la Tomba François: i dipinti di Vulci esposti al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia dopo più di un secolo di attesa; Apre al pubblico la Tomba Francois, gli affreschi al Museo Etrusco di Villa Giulia.
La Tomba François, proveniente da Vulci, acquisita dallo Stato italiano, è ora visitabile al Museo Etrusco di Villa Giulia. Databile del IV sec a.C., rappresenta uno dei più significativi esempi della pittura etrusca. https://www.facebook.com/share/p/1EgmB6Szc7/ facebook
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