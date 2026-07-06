Da Milano a Malta per una fuga tra arte storia e panorami Non solo Caravaggio | al Muza c' è Identità oltre confine

Da milano.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un viaggio tra Milano e Malta si svolge tra opere d'arte, monumenti storici e paesaggi marini. Al Muza si può visitare la mostra «Identità oltre confine», che presenta diverse opere e installazioni. La scelta di spostarsi con mezzi propri o con voli di breve raggio si rende necessaria a causa dell'aumento dei costi del carburante e delle cancellazioni aeree frequenti. La prospettiva è quella di scoprire luoghi vicini senza allontanarsi troppo.

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L’incertezza geopolitica che si ripercuote sul caro carburante e sul rischio - che non è mai del tutto scongiurato — di cancellazioni aeree. Il viaggio «della porta accanto» come filosofia: esplorare la potenzialità di luoghi vicini anziché lanciarsi nel lungo raggio. E, ancora: unire il relax puro all’arricchimento culturale. C’è (anche) questo dietro la crescita del turismo a Malta, che nell’estate 2026 fa registrare, rispetto all’anno precedente, un aumento di visitatori tra il 5 e l’8 per cento. Molti arrivano proprio dall’Italia, e in particolare dal Nord e da Milano. Fiore all’occhiello dell’offerta culturale già molto ampia è, in questo momento, una mostra ospitata nel più prestigioso museo di La Valletta, il MUZA, Museo nazionale delle Belle arti. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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