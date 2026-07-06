Da Meloni a Gualtieri | le reazioni della politica al concerto di Ultimo

Dopo il concerto di Ultimo a Tor Vergata, che ha attirato circa 250.000 persone, sono arrivate diverse reazioni politiche. La presidente del Consiglio ha commentato l’evento, sottolineando la partecipazione di massa. Il ministro dell’Interno ha annunciato che sono state rafforzate le misure di sicurezza. Anche rappresentanti di altre forze politiche hanno espresso opinioni, senza tuttavia proporre interventi ufficiali. La discussione si concentra sulla gestione di eventi di grande portata e sulla sicurezza pubblica.

Roma, 5 luglio 2026 – Il concerto di Ultimo a Tor Vergata continua a far parlare. Dopo la notte dei record davanti a 250mila spettatori, arrivano anche le reazioni della politica e delle istituzioni, che celebrano l’evento come una prova superata dalla Capitale sul piano organizzativo, della sicurezza, dei trasporti e della gestione dei grandi flussi. A intervenire sono stati, tra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, gli assessori capitolini Alessandro Onorato ed Eugenio Patanè, oltre al vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e al presidente del Municipio VI Nicola Franco. Meloni: “Bravo Ultimo, serata straordinaria”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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