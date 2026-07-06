Un altro ex capo ultrà della curva Nord dell’Inter ha deciso di collaborare con le autorità, dopo Andrea Beretta. Si tratta di Marco Ferdico, che avrebbe dichiarato che il giocatore Dimarco sarebbe pronto a consegnare oggetti di valore a un noto esponente di un'organizzazione criminale. La notizia si aggiunge alle precedenti confessioni di altri ex tifosi, coinvolti in indagini legate a rapporti tra alcuni calciatori e ambienti criminali.

Dopo Andrea Beretta, un altro ex capo ultrà della curva Nord dell’Inter ha deciso di pentirsi. Marco Ferdico, pure lui ex del direttivo della Nord, sta collaborando con la giustizia e ha reso almeno tre verbali di interrogatorio, tra maggio e giugno scorso, nell’ambito di una attività integrativa di indagine della Dda milanese e della Polizia nel procedimento “ Doppia curva “. Un’inchiesta che aveva portato ad una serie di arresti nel 2024 e poi anche a processi, tuttora in corso, oltre che per associazione per delinquere, anche con l’ aggravante mafiosa per rapporti con la ‘ndrangheta, per omicidio e tentato omicidio. “Per tenere la Curva ci voleva la ‘ndrangheta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Curva Nord Inter, dopo Beretta si pente anche Ferdico: “Dimarco pronto a regalare gioielli a noi e all’ndranghetista Bellocco”

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Curva Nord Milano (Inter) in azione durante il derby contro la Cremonese

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