Cultura audizioni su sport e grandi eventi con Busia e Malagò

Notizia in breve

La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha programmato audizioni che riguardano il settore sportivo e i grandi eventi. Tra i partecipanti ci sono rappresentanti di enti sportivi e organizzatori di manifestazioni. Le audizioni si svolgeranno nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione di un decreto legge. La sessione si concentrerà sui temi legati alla gestione e alla promozione di eventi sportivi e culturali.