Cultura audizioni su sport e grandi eventi con Busia e Malagò
La Commissione Cultura della Camera dei Deputati ha programmato audizioni che riguardano il settore sportivo e i grandi eventi. Tra i partecipanti ci sono rappresentanti di enti sportivi e organizzatori di manifestazioni. Le audizioni si svolgeranno nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione di un decreto legge. La sessione si concentrerà sui temi legati alla gestione e alla promozione di eventi sportivi e culturali.
Giovanni Malagò ROMA – La Commissione Cultura della Camera dei Deputati svolgerà le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 108 del 26 giugno 2026, recante Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità: martedì 7 luglio, alle ore 11, – Igino Rugiero, esperto – rappresentanti dell’Associazione italiana direttori e collaboratori sportivi (ADICOSP) – rappresentanti della Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali (FAPAV) – rappresentanti di Confindustria nautica – Giulio Eugenio Orlandini, direttore editoriale del mensile “Armi e Tiro” – Elena Anna Sportelli, esperta – Valentina Turisini, esperta; mercoledì 8 luglio, alle ore 13. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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