A Statte è stato presentato il calendario degli eventi per l’estate 2026. La programmazione include musica, cabaret, sport e cultura, con eventi gratuiti previsti durante tutta la stagione. La rassegna è stata annunciata attraverso una conferenza pubblica, senza ulteriori dettagli su date specifiche o artisti coinvolti. La proposta mira a offrire un’offerta ricreativa diversificata per la comunità locale.

Tarantini Time Quotidiano È stato presentato il calendario degli eventi che accompagnerà l’estate 2026 a Statte. La rassegna, promossa dall’Assessorato allo Spettacolo, propone un ricco programma di iniziative gratuite che, da giugno a settembre, coinvolgeranno piazze, parchi e spazi pubblici della città con appuntamenti dedicati alla musica, al teatro, allo sport, alla cultura e all’intrattenimento. Il cartellone punta a valorizzare il tessuto associativo locale e i luoghi simbolo della comunità, offrendo iniziative rivolte a tutte le fasce d’età. Un ruolo centrale sarà ricoperto anche dalla Biblioteca Comunale “Matteo Mastromarino”, protagonista con il progetto Bibliofficina, che proporrà attività culturali e laboratoriali per bambini, ragazzi e adulti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Statte presenta il cartellone dell’estate 2026: musica, cabaret, sport e cultura con eventi gratuiti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bacoli da vivere: l’Amministrazione presenta il cartellone di eventi estivi 2026 tra spettacoli, cinema e sportL’amministrazione ha annunciato il programma estivo “Bacoli da vivere 2026”, che si svolgerà da giugno a settembre.

«Estate a Napoli 2026», il cartellone degli eventi: cinema e concerti gratuiti. Sul palco anche Suzanne Vega, Lina Sastri, Casino Royale e MottaL’estate a Napoli 2026 offrirà eventi gratuiti di cinema, concerti e spettacoli dal vivo.

Argomenti più discussi: Statte, presentato il cartellone estivo: tanti eventi per tutti; Statte presenta il cartellone estivo 2026: musica, cultura e inclusione; Statte: il cartellone delle manifestazioni estive.

Statte: il cartellone delle manifestazioni estive Presentato ieriDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Statte: È stato presentato ufficialmente ieri, nel corso di una conferenza stampa, il ricco cartellone di eventi che animerà il Comune di Statte per l’in ... noinotizie.it