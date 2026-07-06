Durante la conferenza stampa prima del match tra Portogallo e Spagna, Cristiano Ronaldo ha indicato un giornalista brasiliano e ha detto: “Sfido quello lì a fare una domanda buona, visto che non mi vuole bene”. Il giornalista ha risposto: “Tutto per un mio video”. La scena ha fatto il giro del web, con il portoghese che ha rivolto la provocazione al cronista tra un centinaio di presenti.

La provocazione di Cristiano Ronaldo al giornalista ha fatto il giro del web. In conferenza stampa prima dell’ottavo di finale del Mondiale tra Portogallo e Spagna, il portoghese ha riconosciuto Marcelo Bechler in mezzo a un centinaio di cronisti e lo ha indicato: “Sfido quello lì a fare una domanda buona, visto che non mi vuole bene”. Una frase che sembrava uscita dal nulla, in una serata già segnata dallo sfogo con cui — come riportato dal Corriere dello Sport — CR7 aveva attaccato la stampa (“ mi avete provato a uccidere per 23 anni “) annunciando che sarà il suo ultimo Mondiale. Cristiano Ronaldo e il giornalista: chi è Marcelo Bechler. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cristiano Ronaldo sfida in conferenza il giornalista brasiliano: “Non mi vuole bene”. E lui risponde: “Tutto per un mio video”

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Ronaldo Sfidato il Giornalista: 'So che non mi piaci!' Tensione Esplosiva!

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