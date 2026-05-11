Cristiano Ronaldo torna alla Juventus | sì avete letto bene è tutto vero

Cristiano Ronaldo è tornato alla Juventus, una notizia che ha subito attirato l’attenzione dei media e dei tifosi. A Torino, il nome del calciatore continua a essere al centro delle discussioni, anche a distanza di anni dalla sua partenza. Recentemente, una voce proveniente dall’estero ha riacceso le speculazioni sul suo ritorno, generando nuovo interesse e curiosità attorno alla sua presenza nel club.

A Torino il nome Ronaldo continua a fare rumore anche a distanza di anni. Basta poco, una voce dall’estero, un’indiscrezione di mercato, e l’attenzione si riaccende subito. Stavolta però non si parlerebbe del cinque volte Pallone d’Oro, né di un ritorno romantico a fine carriera, ma di qualcosa di diverso, quasi surreale per chi ricorda ancora l’effetto che CR7 ebbe sulla Juventus e sulla Serie A. Perché il cognome è lo stesso, l’impatto mediatico pure, anche se le proporzioni, ovviamente, cambiano. E dentro questa storia ci sarebbe anche un pezzo del passato bianconero, quello vissuto da Cristiano Ronaldo in bianconero tra il 2018 e il 2021, anni che hanno lasciato parecchio sia dal punto di vista commerciale sia nell’immaginario dei tifosi.🔗 Leggi su Sportface.it

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Cristiano Ronaldo at Juventus was The GOAT!

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Sempre più vicino alla… ???????? Cristiano Ronaldo segna il gol numero 970 contro l’Al-Ahli e si avvicina alla leggendaria quota di 1000 gol. Per lui nulla sembra essere impossibile ? #Tuttosport #Ronaldo x.com

Cristiano a metà o no? reddit