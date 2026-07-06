Il Portogallo è stato eliminato agli ottavi di finale dei Mondiali 2026 dopo aver perso contro la Spagna. La partita si è conclusa con un gol nel finale di Miguel Merino, che ha deciso l’incontro. Cristiano Ronaldo è stato visto in lacrime durante la cerimonia di fine partita. La squadra portoghese ha concluso la partecipazione con una sconfitta e l’addio alle fasi finali del torneo.

Si chiude con una sconfitta e con le lacrime di Cristiano Ronaldo l’avventura del Portogallo ai Mondiali 2026. La nazionale lusitana è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Spagna, che si è imposta grazie a un gol nel finale di Miguel Merino. Il successo della squadra di Luis de la Fuente vale l’accesso ai quarti di finale e mette fine al cammino del Portogallo nella competizione. Per Ronaldo potrebbe trattarsi anche dell’ultima partita disputata in un Mondiale. Il capitano portoghese, poco incisivo nel corso dei 90 minuti, ha lasciato il terreno di gioco visibilmente commosso. Le immagini lo mostrano mentre osserva gli spalti dello stadio di Dallas, trattenendo a fatica l’emozione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cristiano Ronaldo in lacrime, il VIDEO che commuove tutti: la fine di un’era

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CRISTIANO RONALDO EN LARMES APRÈS LE TITRE DAL-NASSR… LA VIDÉO QUI ÉMEUT LE MONDE ENTIER !

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Cristiano Ronaldo in lacrime dopo l'eliminazione del Portogallo dal Mondiale x.com

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