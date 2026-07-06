Crisi idrica Confai Bergamo | necessario mantenere alta l’attenzione sulla stagione irrigua

A causa della scarsità di acqua, le aziende agricole di Bergamo chiedono di mantenere alta l’attenzione sulla stagione irrigua. La regione Lombardia sta monitorando costantemente le riserve idriche, che risultano sotto livello ottimale. La mancanza di pioggia ha ridotto le riserve d’acqua disponibili per l’irrigazione. Le autorità e gli agricoltori continuano a valutare le risorse per evitare criticità durante il periodo estivo.

“La situazione delle risorse idriche in Lombardia continua a richiedere un’attenta attività di monitoraggio e una gestione particolarmente prudente, soprattutto in questa fase della stagione irrigua”: lo afferma Pietro Cattaneo, presidente di Confai Bergamo, commentando gli ultimi aggiornamenti diffusi a livello regionale sull’andamento della disponibilità d’acqua per l’agricoltura. Il quadro attuale conferma la presenza di criticità dovute al limitato accumulo di risorse durante il periodo invernale e alle elevate temperature registrate nelle ultime settimane. Pur non essendo paragonabile alle condizioni eccezionali del 2022, la situazione impone di proseguire lungo una linea di gestione particolarmente attenta e responsabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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