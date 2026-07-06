Covid Conte smaschera le destre | Vogliono solo tenere in piedi un circo non mi intimidiscono

Giuseppe Conte ha annunciato che si dimetterà dalla commissione d'inchiesta sul Covid solo quando sarà fissata la data della sua audizione, rifiutando le pressioni politiche. Nel corso di un intervento pubblico, ha accusato le destre di voler mantenere un clima di confusione e ha dichiarato che non si lascia intimidire. Conte ha anche respinto le critiche, sottolineando la sua volontà di rispettare le procedure e di partecipare all’indagine solo con una data certa.

Giuseppe Conte ribadisce la sua volontà di dimettersi dalla commissione d’inchiesta sul Covid, ma lo farà quando – come da lui richiesto – verrà fissata la data della sua audizione. Il leader del Movimento 5 Stelle, intervistato dal Corriere della Sera, accusa la maggioranza di voler usare la commissione parlamentare come uno strumento politico e smaschera le reali motivazioni che hanno portato alla formazione di questo organo. “Da due anni – sottolinea Conte – ho chiesto di essere audito e ho stabilito di comune accordo con i presidenti delle Camere di dimettermi non appena verrà concordata la data dell’audizione. Ma il presidente Lisei di FdI continua a non rispondermi, salvo attaccarmi ogni giorno con dei video deliranti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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