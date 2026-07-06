Durante i controlli dei Carabinieri nella zona della movida, sono state identificate più di 100 persone. I servizi, svolti nel fine settimana, sono stati mirati a garantire la sicurezza nei luoghi frequentati dai giovani. Le operazioni sono state parte di un piano straordinario di controllo del territorio predisposto dalla compagnia locale. Non sono stati segnalati incidenti o irregolarità rilevanti durante le operazioni.

Tarantini Time Quotidiano Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Compagnia di Martina Franca per rafforzare la sicurezza durante i fine settimana, con particolare attenzione ai luoghi della movida giovanile. Nella notte appena trascorsa i militari hanno concentrato l’attività nella zona Sanità-San Michele, dove sono stati effettuati controlli nei pressi di fast food, esercizi pubblici, piazze e altri punti di aggregazione abitualmente frequentati da numerosi giovani. Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 100 persone e sottoposte a verifica numerose autovetture.... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli dei Carabinieri nella movida: identificate oltre 100 persone

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Controlli dei carabinieri a Ponte di Legno, identificate 96 perso

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