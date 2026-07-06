consiglio comunale fdi protagonista nella nuova giunta

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha visto l’ingresso di un rappresentante di Fratelli d’Italia nella nuova Giunta. La formazione politica ha nominato Demetrio Marino come nuovo assessore e Peppe Bilardi come capogruppo del gruppo consiliare. La presenza di FdI si è così consolidata all’interno dell’amministrazione comunale.

Fratelli d’Italia rafforza la propria centralità politica a Reggio Calabria con l’ingresso in Giunta di Demetrio Marino e la guida del gruppo affidata a Peppe Bilardi.. Fratelli d’Italia rivendica una posizione centrale nella nuova architettura politica di Reggio Calabria, all’indomani della seduta che ha sancito l’avvio della Giunta guidata dal Sindaco Francesco Cannizzaro. La Coordinatrice metropolitana, Ersilia Cedro, esprime soddisfazione per un passaggio definito “di svolta”, sottolineando la solidità e la credibilità del nuovo esecutivo. Una Giunta di profilo alto e un partito in posizione strategica. Cedro evidenzia come la... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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