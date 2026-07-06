Il consigliere ha affermato che la Pubblica Amministrazione non deve essere vista come una procedura, ma come un’esperienza quotidiana per i cittadini. Ha spiegato che la pianificazione utilizzerà l’algoritmo come strumento per raggiungere gli obiettivi, ma senza che questo imponga tempi, luoghi o desideri individuali.

“La pianificazione prevederà come strumento di raggiungimento degli obiettivi l‘algoritmo, ma non sarà l’algoritmo a dettare i tempi e i luoghi e i desideri delle persone“. Questo perché, come insegna l’episodio biblico dellaTorre di Babele, l’errore marchiano è quello di mettere al centro del progetto ilmattone, scordandosi dell’uomo, creatura che il progresso tecnologico deveservire e non schiavizzare. È così cheMarco Villani, Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indaga il rapporto tra evoluzione della pubblica amministrazione esfide dell’innovazione digitale. Un ragionamento che nasce a margine della presentazione del volume“Brand pubblico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Consigliere Marco Villani (Presidenza Consiglio dei Ministri): ‘PA non intesa come procedura, ma come esperienza quotidiana dei cittadini’

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