Il presidente del Consiglio ha visitato i cantieri nelle periferie di Arezzo. Durante l’ispezione, ha sottolineato che le aree degradate possono diventare centri di innovazione. La visita si è concentrata sugli interventi di riqualificazione in corso nelle zone più abbandonate. Non sono state annunciate nuove iniziative o finanziamenti immediati. La visita si è conclusa senza dichiarazioni ufficiali o comunicazioni successive.

“La periferia è una fabbrica di idee, è la città del futuro“. E’ così che Renzo Piano plasma le zone urbane più insidiose, segnate dal degrado e dall’abbandono, vedendole come culla di nuova vita. Ed è così che ilBando delle periferieintende intervenire con l’obiettivo di restituire ai cittadini quartieri più vivibili e meno segnati da condizioni di marginalità socio-economica. E nella stessa ottica, anche la città di Arezzo sta ricostruendo le periferie interpretandole come laboratori culturali. Correttezza, efficienza e trasparenza, sono difatti i principi su cui l’amministrazione comunale aretina si è mossa nel gestire il finanziamento ministeriale ricevuto nell’ambito delBando. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Periferie, Marco Villani (Presidenza del Consiglio) in visita ai cantieri di Arezzo

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