L'INPS ha annunciato che i genitori residenti all'estero devono presentare online le domande di congedo di paternità obbligatorio e parentale. Le richieste non possono più essere inviate in forma cartacea o tramite altri canali. La procedura digitale si applica a chi lavora fuori dal territorio nazionale e riguarda le nuove modalità di richiesta per i congedi.

Il congedo di paternità obbligatorio e il congedo parentale cambiano procedura per chi vive fuori dai confini nazionali. L'INPS ha reso noto che i genitori lavoratori residenti all'estero devono ora presentare le richieste soltanto per via telematica. La modifica riguarda sia le prestazioni a pagamento diretto sia i periodi di assenza già utilizzati prima del nuovo avviso.Congedo di paternità, chi deve presentare la domandaLa nuova procedura si rivolge ai lavoratori e alle lavoratrici residenti all'estero che devono chiedere il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto oppure il congedo parentale. Sono coinvolti quindi i genitori che lavorano al di fuori dell'Italia e che maturano il diritto a queste tutele. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Congedo di paternità: domande online per chi è residente all'estero [Chiarimenti]

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Congedo Parentale 2026: NOVITÀ e Come Fare Domanda INPS (Guida Completa)

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